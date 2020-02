En una extensa entrevista al diario Trome, Karla Tarazona revivió los terribles momentos que vivió cuando descubrió que su entonces pareja, Christian Domínguez, le había engañado.

“Me advertían (que me era infiel) y yo siempre decía: ‘Estás exagerando’ (...) No me mostraban pruebas, hasta que apareció el calzón y ya no habían dudas”; dijo la conductora de Válgame. Como se sabe, ella siempre acusó a Isabel Acevedo de meterse en su relación, aunque la bailarina siempre lo negó.

¿Le pegaría a Isabel Acevedo?

Tarzona tiene actualmente un hijo con el cantante de cumbia y, aunque su relación como padres es amistosa, ella no olvida el engaño.

“Me dijeron que la reviente (a Isabel Acevedo), pero no llego a la violencia”, comentó al referido diario.

“Se sentaba en mi mesa con su marido, pero se iba de viaje con Christian. Si quiere que ‘trampee’, pero que no me agarre de cojuda”. Finalmente, la calificó de “indeseable”.

VIDEO RECOMENDADO

Oscars 2020: Brad Pitt saca a la luz el oficio del doble de acción y busca más reconocimiento 09/02/

TE PUEDE INTERESAR