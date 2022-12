A pocas horas de haber cumplido dos años de matrimonio con Rafael Fernández, Karla Tarazona decidió anunciar en el programa de Magaly Medina, que ya firmaron los papeles de divorcio y pese a que se quedó con los mejores recuerdos de su relación, la camioneta no sería parte de ellos.

“Te has regalado una camioneta del año, porque te han dado puras viejas”, con estas palabras, Magaly Medina dio pie al tema de la camioneta de segunda que le regaló Rafael Fernández a Karla Tarazona antes que se separen, con el afán de conocer lo que había pasado con dicho vehículo.

Por su parte, Karla Tarazona, comenzó afirmando que ella no se fijó en si la camioneta era usada o nueva, ya que valoró más el cariño y luego explicó qué pasó con el vehículo: “No la he vendido, la camioneta la tengo ahí, la están usando para que lleven a mis hijos al colegio, estamos poniendo ahí si la vendemos o la sorteamos”.

Magaly Medina la animó a sortear la camioneta, que además tiene historia de la farándula peruana, pero Karla Tarazona advirtió que los boletos del sorteo costarían, ya que el objetivo es conseguir dinero: “Pero si es sorteo, porsiacaso venderé los tickets, porque se trata de obtener un beneficio”.

