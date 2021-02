¡Fuerte y claro! El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, no dudó en defender a su pareja y reclamarle a Leonard León por no hacerse cargo de sus hijos hace casi un año. Y es que recordemos que el cantante pidió al juez la reducción de la manutención debido a que no tiene trabajo por la pandemia.

“Hay una cosa muy importante, yo también soy divorciado con hijos. Acá la palabra clave es responsabilidad. Si tienes que pasar 500 (soles), pues pasa esa cantidad porque tus hijos tienen que comer, estudiar. Yo los quiero muchísimo a los chicos, ellos son muy amorosos”, comenzó diciendo el empresario.

En ese sentido, el popular ‘Rey de los huevos’ aseveró que por más que Leonard León no posea una gran economía, no debe desatender sus obligaciones como padre.

“La responsabilidad es muy importante cuando tienes hijos, yo creo que tienes que ser responsable de ellos. No por el hecho que yo exista no puedes decir: ‘ya bueno, que lo haga él’. Yo de buena manera siempre estaré cuidando, es mi compromiso desde que me casé con Karla, es todo un paquete”, agregó.

“Que dé lo que que le corresponde, como hombre tiene que asumir. Como siempre le digo a Karla, si no quiere hacerlo o etc, son cosas que la ley ya se encargará de verlas”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR