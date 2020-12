Karla Tarazona se muestra cada vez más enamorada y feliz al lado de su pareja, el empresario Rafael Fernández.

Recientemente, su prometido la defendió de las críticas luego que un usuario le preguntó por qué no eligió una mujer soltera, aparentemente refiriéndose a los tres hijos de Karla Tarazona.

“¿Por qué no buscaste una mujer soltera?”, preguntó el usuario de Instagram a Rafael Fernández.

Por su parte, la pareja de Karla Tarazona indicó que se enamoró de la presentadora sin buscarlo y que el hecho de tener hijos no es ningún defecto:

“Muy simple, todo el tiempo estuve buscando a la persona que me acompañe para toda la vida sin éxito. Karla llegó sin que yo la busque. Moraleja: no busques el amor, él siempre llegará a ti si te corresponde. El tener o no hijos no la hace menos en ningún sentido”, sentenció Fernández.

En su programa, Magaly Medina felicitó a Rafael Fernández por su respuesta y lamentó que la sociedad sea “prejuiciosa” con las mujeres que tienen hijos.

