Karla Tarazona no se quedó callada y arremetió contra Isabel Acevedo al enterarse que le mandó buenos deseos por su matrimonio con Rafael Fernández. Y es que la exconductora de televisión calificó de “vividora” a la bailarina.

“Que se guarde sus buenos deseos para ella porque a mí no me interesa nada que venga de esa mujer, que simplemente no existe en mi vida, así que deje de opinar sobre cosas que ni le incumben”, comenzó diciendo la locutora radial.

La ahora empresaria se mostró muy molesta, pues señaló que Isabel Acevedo se hizo conocida por su romance con Christian Domínguez.

“Que opine de sus amores y deje de colgarse de mi nombre. ¿No es suficiente que ya se hizo conocida por lo que hizo? Qué poca vergüenza tiene para opinar ahora de mi esposo, vividora”, agregó.

“¿Quién es ella? Qué le importa mi vida, que se dedique a su vida, es un capítulo cerrado. Que se guarde sus opiniones para quien quiera escucharlos porque ni en mis peores pesadillas se me ocurriría si quiera decirle hola. Estoy en otra etapa de mi vida, súper tranquila como para andarme preocupando en sus opiniones”

