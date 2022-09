Sin miedo a nada. Karla Tarazona rompió su silencio y decidió responderle fuerte y claro a todos los personajes de la farándula que han opinado sobre su reciente separación con Rafael Fernández. Y es que aunque no mencionó a Olenka Cuba, pareja de Leonard León, sí se refirió a las personas que habrían dejado entrever que la conductora “no vivía su realidad”.

“Otra cosa que me molesta, es que muchos interpretan como si me hubieran conocido en la indigencia total y no es así, porque yo trabajo toda mi vida. Lo único que cambió en mi vida fue una casa mucho más grande que la que vivía antes, pero yo siempre he tenido mi carro, he vivido en departamento”, comenzó diciendo.

“A mi no me molesta irme a un departamento... Por ahí decían que viva mi realidad, pero, ¿Cuál es mi realidad? Si antes de conocer a Rafael, todo el mundo sabe de mis viajes, mis cosas, lo que podía comprar, lo que le daba a mis hijos”, agregó tajantemente.

En ese sentido, la presentadora de ‘D’Mañana’ señaló que siempre ha estado dedicada a trabajar por el bienestar y estabilidad de sus pequeños hijos, frutos de sus relaciones con Leonard León y Christian Domínguez.

“Nunca dejé de trabajar, estoy en la radio, televisión, tengo mis eventos, no me puedo quejar porque mi vida va a continuar. Así que para esos que dicen, yo vivo mi realidad y la voy a seguir viviendo. El tiempo da las mejores respuestas, ahora todos opinan, dicen, pero la realidad es muy distinta a lo que muchos pueden pensar”, expresó.

Recordemos que hace algunos días, Olenka Cuba utilizó sus historias de Instagram para confirmar que Leonard sí le pasa dinero a sus hijos con Karla. “Les reto a que digan que Leonard no pasa ni un sol. Que esa señora no quiera vivir su realidad y pretende vivir como rica, ese ya no es problema de Leonard”.

