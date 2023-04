Cierra la fábrica. La popular Karla Tarazona, descartó intentar tener una hija más, pese a que meses atrás aclaraba que era una de sus metas, sin embargo, hoy, tras concretarse su divorcio, el panorama de la conductora de TV parece haber cambiado.

Con 3 hijos a su cargo, 2 de Leonard León y 1 de Christian Domínguez y un divorcio recién concretado, Karla Tarazona, confesó ya no buscar la mujercita y cerca a cumplir 40 años de edad ya no quiere más hijos.

“Ya no, con tres me quedo, ya son suficientes”, de esta forma es como la Tarazona confirma que ya no tendrá más hijos, pese a que durante su relación con Rafael Fernández, afirmaba querer una niña y cuando terminaron, mostraba interés por congelar sus óvulos para tener un embarazo planeado.

TE PUEDE INTERESAR