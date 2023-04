Jorge Benavides recibió su cumpleaños este domingo 9 de abril, dándole el último adiós a Cecilia Gastello, quien, en vida, recibió todo el cariño y amor de su hijo y fue despedida en medio de una ceremonia privada a la que asistieron la familia y amigos del comediante.

Los amigos y compañeros que pudimos reconocer entre el círculo más cercano de Jorge Benavides en la ceremonia privada para despedir a su madre, se pudo identificar a Danny Rosales y sorprendió a más de uno, la ausencia de su hermano, Alfredo Benavides.

Cabe resaltar, que hoy no sería solo el cumpleaños de Jorge Benavides, ya que comparte fecha, con Alfredo Benavides, quien, como mencionamos líneas arriba, no estuvo presente en el entierro de su madre y por el momento, no se tiene información de los motivos por los que no estaría presente en dicha ceremonia.

TE PUEDE INTERESAR