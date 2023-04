No le digas. La noche de ayer fue el debut del cómico ‘Pepino’ en el programa “JB en ATV” , quién sería el reemplazo oficial de Dayanita en el programa humorístico, luego de la salista de la actriz por presuntos problemas de indisciplina en la producción y ensayos del show.

El popular ‘Pepino’ formó parte del elenco del primer sketch del programa y durante su actuación reveló que permanecerá hasta diciembre en “JB en ATV” tras haber firmado contrato y lanzó una fuerte indirecta contra la actriz trans Dayanita y afirmó que él es mejor que la ella.

“En sí, estoy acá en JB y yo he dicho bien claro que no se meta conmigo. Yo le he llamado al señor Jorge Benavides y le he dicho que debe votarla de ahí, yo soy mejor ella. Y el señor Jorge me ha llamado y me ha dicho, es más ya he firmado mi contrato, hasta diciembre le voy a dar duro acá yo”, expresó ‘Pepino’ en el programa.

Dayanita confiesa la razón de su salida

En una entrevista para el canal de YouTube de Katty Villalobos, la actriz Dayanita confesó que sí tuvo una mala actitud y fue indisciplinada durante su tiempo en el programa de Jorge Benavides. Sin embargo, reveló que no se sentía bien en “JB en ATV”.

“Son por mis faltas de disciplina. Yo ya no me sentía bien, tuve una discusión personal (fuera de JB en ATV). Si me pasa algo a mí yo no me agarró con todo el mundo, yo voy a reconocer que cuando no me siento bien no contesto el teléfono”, confesó la artista del humor.





TE PUEDE INTERESAR