La cantante colombiana Karol G se pronunció luego de recibir críticas por su figura en una sesión de fotos que realizó recientemente.

En Instagram, la ex de Anuel AA compartió algunas fotos que realizó para un nuevo proyecto: “Para Variar: en la playa en RD Punta Cana X SI VOLVEMOSssssssssssssss”, escribió.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”, comentó un usuario en el post.

Karol G no se quedó callada y defendió su figura: “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así... entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ”.

Además, Karol G aseguró que la verán con su ‘barriguita’ más grande porque no ha hecho ejercicio en los últimos meses: “la barriguita fue por el hot godsito que me regaló alguien estos días en un show... aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”.

En ese sentido, la ‘Bichota’ pidió a sus seguidores que no se sientan afectados por los comentarios sobre sus cuerpos: “Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven... todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son”.

“Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero (Gracias de verdad a las personas que lo hacen)... Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL??? Mmm... espero que no... quiéranse mucho pues!!!”, escribió Karol G.

