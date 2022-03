La cantante colombiana Karol G es una de las más famosas del mundo, prueba de ello son los sold out que ha conseguido con sus shows en Latinoamérica. Ahora, la popular ‘Bichota’ sorprendió a sus seguidores revelando el significado de un peculiar tatuaje que tiene en el brazo izquierdo.

En una reciente entrevista para la revista Allure, la intérprete de “Mi cama” y “Tusa” contó detalles poco conocidos de su vida, entre otros temas, explicó el significado que esconde el peculiar tatuaje de corazón de espinas.

“La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi (próximo) álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, confesó Karol G.

“El año pasado (2021), te lo digo de corazón... Fue un año que no sé cómo lo hicimos, pero lo superamos”, agregó la colombiana sobre el difícil periodo que atravesó en su vida.

Cabe señalar que este 2022, Karol G empezó a lo grande con el lanzamiento de “Mami” en colaboración con su amiga y colega Becky G. Además, tiene planeado una serie de conciertos por la región, donde incluyó 2 shows en Lima, Perú.

Como se sabe, Karol G ha tenido una gran acogida en el Perú, al punto que tras agotarse los boletos para su show del próximo 4 de junio, se abrió una nueva fecha al día siguiente que también alcanzó el sold out. De esta manera, la colombiana se presentará en Lima el 4 y 5 de junio en la Arena 1 que está ubicada en la Costa Verde.

VIDEO RECOMENDADO

Bad Bunny perdió demanda por tema “Safaera”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny perdió una millonaria demanda por parte de la rapera Missy Elliot por usar un arreglo original de la canción "Get ur freak on" para su exitoso tema "Safaera" con colaboraciones de Jowell & Randy y Ñengo Flow. Ahora la rapera recibirá más del 90% de todas las regalías que genera 'El conejo malo' por el popular tema de género urbano. (Fuente: América TV)