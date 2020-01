Katia Palma y su verdadera opinión de Los Reyes del Playback [VIDEO]

El jurado de Yo Soy, Katia Palma señaló que el reality de imitadores volverá una vez más por Latina. Dijo que ha sido a pedido del público pero esta vez habrán novedades.

"Volvemos con Yo Soy, suena con cacha, pero a la gente le vacila, y lo piden. Yo estoy hace dos años y sería mi tercera temporada. Estamos haciendo cambios y como a la gente le gusta el casting va a durar más. Antes hacíamos que las galas duren poco, pero (Ricardo) Morán (productor del reality) decidió que esta vez tengan una duración de 17 semanas", señaló Katia Palma al diario Ojo tras confesarse fan de Maná, que este 20 de abril tocará en el Estadio Nacional en Lima y el 23 en el Jardín de la Cerveza en Arequipa.

Respecto a si se sumará un nuevo jurado al reality, sostuvo que "no tengo la menor idea. Con Morán puede pasar de todo. Desde bailarines rusos hasta Yahairas", indicó Katia Palma. Consultada si cree que Yo Soy no ha sufrido de un desgaste y que podría calificarse de indestructible, dijo que "Yo Soy es indestructible, este programa es para toda la familia, que llega a su casa estresada del trabajo y con nosotros se vacila. A veces los formatos aburren, pero si nosotros estamos con las pilas el formato va funcionar. Y yo me siento recontra viva", indicó.

Respecto a su paso en Los reyes del playback, manifestó que “no es lo mismo que cantar en vivo. Me gustó la experiencia. aprendí un montón de Luciano (Rosso, ganador del reality), es un capo”, dijo Katia Palma.