Karim Vidal, la esposa de Katty García, sorprendió a propios y extraños al revelar que perdió a su padre por culpa de la organización terrorista Sendero Luminoso, luego que se dio a conocer que hubo un atentado en el que murieron al menos 16 personas en el VRAEM.

“24 años atrás los malditos de Sendero Luminoso mataron a mi padre y hoy vuelven a amenazar la paz y la tranquilidad de todos los peruanos”, contó Karim Vidal en las historias de Instagram.

La esposa de Katty García compartió una imagen de su padre, quien fue parte de las Fuerzas Armadas, y contó cómo eran sus conversaciones con él en la época del terrorismo.

“Mientras algunos vivían con sus padres, el mío luchaba contra Sendero Luminoso. Cada vez que me despedía de él le decía ‘papá, no te vayas’, y el decía ‘hijita, es mi deber, si no lucho yo con las Fuerzas Armadas contra estos malditos asesinos de Sendero, ¿quien lo hará? Todos teníamos miedo y él solo buscaba la paz para sus hijos y nietos y todos los peruanos. Sendero Luminoso nunca más en el Perú”, señaló.

En ese sentido, Karim Vidal contó que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta: “A mi padre no lo mataron con un disparo eh, lo reventaron, así asesinan los terroristas y siempre dicen si piensas diferente, te mueres. Eso quieres para tu patria? Si Keiko la embarra la sacamos!! Si Cerrón llega al poder no tendrás libertad y si hablas, te callará para siempre. Acaso no saben lo que dice el congresista electo Bermejo?”.

De otro lado, Karim Vidal arremetió contra los peruanos en el extranjero que evalúan votar por Pedro Castillo. Como se conoce, Katty García y su esposa viven en Estados Unidos.

“Que tal os*** de aquellos que se fueron a un país capitalista a ganar sus ricos dólares y desean para el Perú un país comunista de hambre y miseria... que care palo eres, qué sinvergüenzas. Aquí no se trata de ser fujimorista, se trata de buscar la mejor opción para el Perú”.





