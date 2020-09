Katty García sorprendió a propios y extraños al publicar una fotografía junto a su expareja Karim Vidal.

En su cuenta de Instagram, la ex chica reality compartió la imagen junto a un texto dirigido a su exesposa: “Yo no sé por qué te ríes, si tu sonrisa no va a salir jajaja @karimvidal”, escribió.

Según se observa en la fotografía, Katty García y Karim Vidal compartieron un hermoso día junto a su hijo, Antonio.

Se desconoce si Katty García y Karim Vidal son pareja otra vez, pero es la primera vez que se muestran juntas públicamente desde que decidieron separarse a fines del 2019.

No obstante, en abril de este año, Karim Vidal declaró a Rodrigo González: “Te aclaro que no te dejes llevar por chismes. Katty y yo tratamos de llevarnos bien por el bienestar de nuestro hijo. Las cosas se salieron de control pero no hay nada mejor que reconocer y si eso hace feliz a nuestro Luis Antonio pues haremos de todo para arreglar nuestras diferencias”.

Fotos: Instagram Katty García

VIDEOS RECOMENDADOS

Korina Rivadeneira vivió “crisis” con su hija Lara

Korina Rivadeneira y su hija - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR