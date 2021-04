Katy Jara preocupó a todos sus seguidores al anunciar hace algunas semanas que se había contagiado de COVID-19 junto a su esposo Marvin Bancayán. Afortunadamente, ambos superaron esta terrible enfermedad y lo anunciaron así mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la cantante reveló que ella y su esposo vencieron por por segunda vez este virus, tras haber estado varios días aislados y separados de su hija.

“He pasado varios días complicados producto a que mi salud se vio afectada, porque me contagié de este virus que nos viene aquejando en todo el país. Han sido días muy difíciles, tristes y angustiantes”, comenzó diciendo.

“Yo iba mejorando, pero mi esposo se complicaba más y debido a que debíamos estar aislados uno de el otro, para evitar la sobrecarga viral, no podía ayudarle mucho. Me dolía no poder abrazar a mi niña, que GRACIAS A DIOS, no se contagió”, agregó.

“Hoy puedo decir con mucho regocijo, que HEMOS VENCIDO ESTA ENFERMEDAD, tanto mi esposo como yo. Ahora nos queda seguir descansando unos días más, para poder reincorporarnos en nuestras actividades. Claro, con mucho cuidado y siguiendo todos los protocolos”, expresó.

