Katy Sheen rompió su silencio y se refirió a las últimas afirmaciones que vienen circulando sobre la manera tan despectiva a la que se refieren algunos personajes del medio sobre los programas espectáculos.

En ese sentido, la ahora integrante del programa ‘Mujeres al Mando’ comentó que el periodismo no es una profesión u oficio, sino más bien es un estilo de vida.

“El periodismo no es una profesión, es un estilo de vida. Cambia la tuya y la de tu entorno. He estado con un chico que no es periodista y no comprende que tuve que salir de comisión a las 3 de la madrugada y siempre digo: ‘Disculpa, tú no me vas a dar de comer’”, expresó.

“¿Cuántas noticias de espectáculos han sido portada en los diarios más importantes del país? Llaman ‘televisión basura’ a muchos programas, no saben que uno se queda parado seis horas en busca de la noticia. Simplemente hay mucha gente que desea saber del tema”, finalizó diciendo a Trome.

