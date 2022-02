Kiara Laos, la hermana menor de Flavia Laos, reveló que decidió dejar su carrera de Leyes y cambiarla por la carrera de Marketing, pese a que lleva varios años estudiando en Estados Unidos.

A través de Instagram Stories, Kiara Laos explicó las razones por las que tomó esta importante decisión. Algunas de ellas es que no puede ejercer el Derecho en todos los estados de Estados Unidos, así como el alto costo de la carrera.

“1) Me encanta mudarme y vivir nuevas experiencias, con Leyes en los Estados Unidos eso no se puede porque las leyes varían por estado y no te puedes mudar. 2) La carrera es demasiado cara, 4 años de universidad, 4 años de colegio de abogados como mínimo. En USA y en dólares eso termina siendo una millonada de plata. 3) No lo estoy tachando como carrera de repente se dará en un futuro cuando yo me quedé en un solo sitio, pero por el momento iré estudiando otra de mis varias pasiones”, escribió.

Foto: Instagram Kiara Laos

Sin embargo, un usuario aseguró que debería volver a Perú y abandonar sus sueños en Estados Unidos: “Ven a Perú y cámbiate de universidad y listo, primero es la familia, Kiara”.

Pero Kiara Laos no se quedó callada y lamentó ese consejo tan egoísta: “Claro que sí! La familia lo es todo y siempre quieren lo mejor para ti. Justo por eso la familia siempre quiere que te pongas como prioridad, que familia te pediría que dejes tus metas y sueños solo para que estés cerca? Nada en la vida se obtiene sin sacrificios o trabajo duro”.

“Mi familia siempre me ha apoyado e impulsado a ir tras mis metas. Nunca me pedirían que bote a la basura todo lo que me he esforzado en construir acá en USA solo para que me regrese porque me extrañan y es difícil estar lejos. Hay cosas que uno no comparte, pero que mi familia sabe que he tenido que pasar por ir tras mis sueños, es por eso que nunca me pedirían algo tan egoísta. Amar a alguien significa dejar el egoísmo de lado para que ellos puedan ser felices por más pena que dé”, manifestó la hermana de Flavia Laos.

