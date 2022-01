La hermana menor de Flavia Laos, Kiara Laos, confesó que recientemente se operó los senos. Pero lejos de ponerse implantes, la influencer decidió reducir el tamaño de su pecho.

“Qué operación te hiciste en los senos! Yo también quiero!”, preguntó un usuario a Kiara Laos. “Reducción! Tuve una mala experiencia antes y bueno, como consecuencia me empeoró el dolor de espalda entre otras cosas más”, respondió la hermana de Flavia Laos.

“No les cuento el resto para no arruinarles el chisme. Sacaré un video en un mes y medio (o por ahí) una vez que tenga los resultados finales para contarles la experiencia detallas, el porqué, mis malas experiencias, etc, etc. El video que ven es un sneak peak”, explicó Kiara Laos.

Además, Kiara Laos publicó un video donde se la ve recién operada, aunque en las próximas semanas contará recibén por qué decidió someterse a esa operación.

De otro lado, la hermana de Flavia Laos contó que se retiró lunares de la cara y explicó cómo fueron los cuidados para evitar las manchas: “Full parches, bloqueador, gorro y crema para las cicatrices. Lo más importante es evitar el sol a todo costa y que te lo haga un buen doctor para que la cicatriz sea mínima”.

Fuente: Instagram Kiara Laos

