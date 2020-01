El cómico Kike Suero se animó a formalizar su relación con la bailarina de la ‘Tigresa del Oriente’, Vicky Torero.

La nueva pareja ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor, sin importar lo que la gente pueda pensar.

Recordemos que desde hace algunos días se ha visto a Kike y a Vicky en situaciones muy cariñosas y sin ningún tipo de vergüenza.

“Estoy súper enamorado, ya teníamos un tiempo saliendo y de verdad hay muchas cosas en ella que hicieron que me enamore. Es la mujer con la que me quiero casar, porque es una buenísima dama, me entiende, es la mujer que un hombre como yo necesita, aparte que es muy bonita y la adoro”, expresó Kike.

Asimismo, indicó que Vicky Torero ya conoce a su familia y que ha sido muy bien aceptada.

“Estoy en la casa de mi mamá, ya mi familia la conoce y la quiere un montón, y me caso con ella porque me caso, espero que sea en julio, y también quisiera tener un bebé, que sea mujercita”, finalizó el cómico.