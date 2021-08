La expareja de Kike Suero, Geraldine Quezada, habló sobre la pensión que le pasa a sus hijos. Aseguró que desde hace dos años ella se encarga de las criaturas y que él quiere pasarle mil soles mensuales.

Tras contar que se separaron desde enero del 2019, Geraldine Quezada reveló que no recibe ningún sol ni por depósito o terceras personas.

“Pero había una medida de una pensión anticipada, que se le pidió en febrero del 2021 y él no está acatando la orden”, afirmó.

En ese sentido, Geraldine Quezada afirmó que Geraldine Quezada se ha desentendido de sus hijas. “No solo es el tema de la alimentación de mis hijas, él a mí no me puso un departamento ni me dejó un dineral, como siempre sale a decir. Él me dejó deudas y una casa alquilada”.

“Yo estoy asumiendo, desde hace dos años, todas las responsabilidades y carga familiar. Todo este tiempo vengo manteniendo a mis tres hijas sola, no he recibido absolutamente nada de él y eso que tiene trabajo en una radio, hace eventos privados, trabaja en el circo y todos los artistas saben que por temporada no se gana poco”, sentenció.

