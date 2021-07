Geraldine Quezada alzó nuevamente su voz y pidió a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto sobre Alejandro Jaime Suero Pretto, más conocido en el mundo de la farándula como Kike Suero, por haberle realizado tocamientos indebidos a su hija de 6 años, el 16 de mayo del 2020.

“Hay varios casos en investigación, hay una de agresión física, psicológica, hay tocamientos indebidos a mi menor hija. Y otra es el abandono económico a los tres hijos que tenemos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Quezada se animó a comparar su caso con el de Dalia Durán para cuestionar la eficacia de la justicia en nuestro país.

“Jhon Kelvin masacró y casi desfiguró a su pareja y recién la justicia se puso manos a la obra. Yo también fui agredida, pero no me hicieron caso. No podemos llegar a ese extremo para que recién te escuchen”, dijo a El Popular.

“Ya pasó más de un año y él sigue libre. No se trata de que yo quiero que vaya preso sino que la justicia tiene que sancionarlo. Mi hija ya declaró y ya indicó que estuvo en la cámara Gesell. Yo y mi familia queremos justicia y si se tiene que seguir investigando, que sea con él adentro, preso. Mi hija está con traumas”, expresó.

