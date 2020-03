El comediante Kike Suero volvió a reaparecer en televisión nacional, pero esta vez ya no por algún tipo de escándalo, sino para demostrar el talento que tiene para hacer reír a las personas.

Y es que el cómico formó parte de la divertida secuencia del programa “El Reventonazo de la Chola”, ‘Estrellas vs. Estrelladas’, que tuvo como invitadas especiales a Natalie Vértiz, Silvia Cornejo, Maju Mantilla, Valeria Piazza y Paty Wong. Y fue a la esposa de Yaco Eskenazi a la que tuvo que imitar.

En la secuencia se puede apreciar como “ambas” modelan juntas y cuentan detalles de su vida personal. Una de las preguntas del conductor Ernesto Pimentel fue cómo Natalie aprendió a hablar tan bien el inglés.

“Yo hablo inglés fluido porque nací en Florida y viví hasta los 13 años ahí, y así fue como aprendí”, comenzó contando la exchica reality.

Del mismo modo, Kike Suero respondió la misma pregunta. “Yo vendía chocolates en la embajada y mi marido vendía llaves inglesas”, lo que desató las carcajadas en el set.

En ese mismo instante, el comediante se acercó a la cámara más cercana y se dirigió al conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”: “Un saludo para Yaco, te espero mi amor”, manifestó mientras Natalie quedó sorprendida por ese comentario.

Su retorno a la tv

Recordemos que Kike Suero fue separado del programa de la ‘Chola’ por una denuncia por parte de su expareja, quien lo acusaba de agredirle física y psicológicamente.

“Claro, estoy con tratamiento psicológico, (sufrí) un tema emocional terrible, encerrado en un hotel, haciendo cosas que no debería, por ejemplo tomar licor, trago. Ya no lo voy a hacer, mi cuerpo no lo permite, yo no lo permito, le di al alcohol la llave para que entre a mi puerta, pero ya se solucionó”, comentó.

Kike Suero y Natalie Vértiz - Ojo

