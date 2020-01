Kim Kardashian es conocida en el mundo de las redes sociales por usar reveladoras prendas de vestir, bikinis o ropas de baño. Sin embargo, en esta oportunidad, acaba de sorprender a todo Instagram al publicar una fotografía donde se luce en un clásico buzo deportivo.

“Simple”, escribió Kim para explicar su nuevo outfit en el 2020. En imágenes se puede ver a la modelo con ropa deportiva color gris, una cola de caballo y bebiendo café. La publicación cuenta con más de un millón de ‘likes’.

“Gran estilo”, “Simple y bella”, “Sales muy bella”, “Eres la mejor del mundo”, “Me encanta tu nuevo outfit”, “Es la reina de Instagram”, son algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Como se recuerda, fue hace unos meses que Kanye West, esposo de Kim Kardashian, se convirtió al cristianismo y manifestó que ella debería de cambiar su forma de vestir.

“Siento que acabo de completar una transición en la que he pasado de ser un rapero que mira a todas las mujeres a ser un hombre que mira a su mujer y se pregunta por qué necesita ella ir enseñando su cuerpo de esa manera a todo el mundo”, indicó el rapero en el reality “Keepin’ Up With The Kardashians”.

“Antes no me daba cuenta de lo mucho que eso afectaba a mi alma y a mi espíritu como hombre casado y como padre de cuatro hijos. Para mí, el corsé es ropa interior. ¿Para quién es sexy una prenda así?”, añadió.

Ante las declaraciones de Kanye West, Kim respondió que ama a su esposo, que lo acompaña en “el nuevo viaje" que ha iniciado en su vida y que respeta su posición.