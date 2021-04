La modelo Korina Rivadeneira sorprendió a propios y extraños al pronunciarse sobre los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales 2021. En un mensaje publicado en Instagram, la esposa de Mario Hart advirtió que plan de gobierno de Pedro Castillo es igual al que Hugo Chávez aplicó en Venezuela.

“Este país está lleno de gente hermosa que adoro, es el país que más alegrías me trajo, no quiero verlo mal, no quiero verlos pasar por lo mismo que nosotros los venezolanos vivimos”, escribió Korina Rivadeneira.

La modelo recordó la situación actual de Venezuela y pidió a los peruanos que no se dejen engañar con estos discursos: “Me asusta escuchar discursos de algunos candidatos que tienen el mismo plan de gobierno que tuvo el tipo que destrozó mi país. PERÚ DESPIERTA!!! ¡¡¡No te dejes engañar!!! Tienes tu futuro y a tu país en tus manos”.

Además, como venezolana, Korina Rivadeneira decidió recordar algunas cosas que Hugo Chávez hizo mientras estaba en el poder y cómo lograba ganar las elecciones:

“Chávez obligaba a los trabajadores de las empresas a votar, a marchar y a apoyarlo bajo amenazas, a otros los compraba con miserias... y así lograba sus votos... y así lograba “grandes marchas” tengan cuidado! No lo permitan, no se dejen comprar por nada, no cometan el error más grande de sus vidas”, se lee en la publicación de Korina Rivadeneira.

Foto: Instagram Korina Rivadeneira





