La conductora de “Políticas” en Willax TV, Carla García, se mostró feliz por Korina Rivadeneira, quien ganó “Reinas del Show”, programa de Gisela Valcárcel.

En sus redes sociales, Carla García felicitó al actitud de Korina Rivadeneira, al decir: “Lo merezco, la he luchado” tras su coronación.

“Lo merezco realmente. A toda esa gente que dice esas cosas...no, lo merezco. La he luchado, me he esforzado desde la primera temporada hasta ahora”, sentenció Korina Rivadeneira.

Tras leerla, Carla García sentenció: “Esa es la actitud que hay que tener. Lo merezco porque me esforcé. Lo merezco. Una grande, Korina”.

Korina Rivadeneira responde a sus críticos tras “Reinas del Show”

Korina Rivadeneira se convirtió en la flamante ganadora de “Reinas del show” , en medio de las críticas por presunto favoritismo. Pese a ello, la modelo venezolana defendió su corona y aseguró que su victoria fue justa.

“Con todos los comentarios que había, sentí que no me iban a dar (la corona). Y ahora que me la dieron, me siento súper bien”, expresó muy emocionada la esposa de Mario Hart .

Korina Rivadeneira explicó que ahora pasaría más tiempo con Mario Hart y su hija Lara. “A recuperar el tiempo porque es momento, yo quiero 8 hijos”, finalizó entre risas.

VIDEOS RECOMENDADOS

Vanessa Jerí comparte el divertido reencuentro con otros actores de “Mil Oficios” | OJO

TE PUEDE INTERESAR