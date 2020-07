La exchica reality, Korina Rivadeneira, sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se encuentra atravesando la última etapa de su embarazo con muchos fuertes dolores en todo el cuerpo. Y es que la futura mamita reveló que hay algunos malestares que no soporta.

“Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odios, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, aseguró.

La esposa de Mario Hart siempre se ha mostrado con buena actitud y total optimismo por esta nueva etapa que atraviesa, pero al parecer jamás imagino que podría ser tan doloroso. “Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso... ya me están empezando los dolores”, manifestó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la también actriz contó que realizó su primera sesión de profilaxisis para estar preparada al dar a luz. “Acabo de terminar mi clase de profilaxisis, que es como un entrenamiento previo al parto y estoy obteniendo muchísima información. Bueno, solo quería compartirlo con ustedes”, finalizó diciendo.

Korina Rivadeneira en sus últimos días de embarazo - OJO

