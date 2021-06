La participante de “Reinas del Show”, Korina Rivadeneira, contó que su regreso a la pista de baile no ha sido nada fácil, pues si bien baila bien, el físico es el mismo de antes.

“Es una gala difícil para mí porque me tocó un género complicado y siento que tengo temor pero falta ensayos”, contó para “América Hoy”.

Sin embargo, indicó que ya está lista para ensayar con fuerza, pues ya tiene a su refuerzo que es su nana quien cuida a su pequeña. “Yo he perdido el físico horrible, me canso, me agoto. No he tenido nana y he tenido que traer a Larita a todos lados y estoy muy cansada, pero ahí vamos”.

Además resaltó el gran apoyo que recibe de su esposo Mario Hart y lo importante que son sus palabras para motivarla.

“Recontra unidos, yo siempre lo apoyo y él igual a mí. Aunque no lo crean, me llena de una fuerza impresionante. Me dice dos palabras antes y listo, me dan una fuerza, un impulso, lo estoy haciendo por ellos, por mi misma también”.

