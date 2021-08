Korina Rivadeneira fue coronada el último sábado como la ganadora de “Reinas del Show” y contario a lo que muchos pudieran pensar, la venezolana tuvo dudas sobre si podría lograr quedarse con el ansiado título.

Así lo reveló la mañana de este lunes en “América Hoy” donde se presentó como invitada. Fue Belén Estevez quien le hizo la consulta en vivo en el programa. “¿Kori, en algún momento pensaste que no te la llevabas?”, le dijo.

“Yo estuve pensando todo el rato (que no iba a ganar) porque me pasó lo mismo la vez pasada. Yo de alguna manera tenía mucha emoción y pensaba que iba a ganar y no lo logré”, dijo inicialmente, recordando que cuando participó en 2019, finalmente fue Vania Bludau la ganadora.

“Esta vez me pasó exactamente lo mismo, en un momento dudé y dije: ‘No, ya fue’”, aseguró y refirió qué sintió cuando vio la salsa que bailó Milena Zárate: “Me asusté”.

Sin embargo, luego de ver las otras dos presentaciones de las colombiana -a quien consideró su más fuerte rival- estaba segura de que sería ella quien ganaría. “Ahí dije: ‘No, yo me la llevo’”, celebró entre risas.

VIDEO RECOMENDADO