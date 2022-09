La modelo Korina Rivadeneira sorprendió a propios y extraños al revelar que se vio obligada a perderse un evento con su hija mayor para quedarse a cuidar a su pequeño bebé.

“Estoy un poco triste, acabo de perderme la oportunidad de ir a ver La Tarumba con Larita, pero ella sí fue, o sea, la mandé para que disfrute y yo me he quedado con mi pequeñito”, dijo la esposa de Mario Hart.

“He pedido para que me manden videos de Larita para que ustedes vean”, contó Korina Rivadeneira a sus seguidores.

En ese sentido, la esposa de Mario Hart lamentó no haber acompañado a su pequeña Lara: “¿Quiénes han ido a La Tarumba? Yo moría por ir con mi gordi”.

Finalmente, Korina Rivadeneira explicó que, ahora que tiene dos hijos, no tiene tiempo ni para bañarse: “Es impresionante, el tiempo pasa el doble de rápido con dos hijos, no me he ni bañado en todo el día, asu mare...”.

Fuente: Instagram @rivadeneirak

