La modelo Korina Rivadeneira reveló que su hija Lara está en la etapa de los berrinches y, por el momento, todavía no sabe cómo enfrentar esta situación. Según la esposa de Mario Hart, está intentando corregir a su hija sin golpearla o gritarla.

“Tengo muchas ganas de hablarles sobre Lara y sus berrinches, bueno, su comportamiento últimamente que empezó en el viaje a Estados Unidos, justo el día que fuimos al parque (de Disney) iniciaron esas pataletas y berrinches”, contó Korina Rivadeneira en Instagram Stories.

Korina, quien inicialmente se preocupó por el comportamiento de su hija, logró informarse y se dio cuenta que era algo normal en los niños: “Es algo normal entre el año y medio, y a los 2 años se ponen mucho peor, es una etapa en los niños. Yo creía que era Lara y pensaba ¿qué estoy haciendo mal? ¡Por Dios! ¿Qué estoy haciendo, qué me hace falta corregir? ¿Cómo corrijo esto? Todavía no sé cómo corregirlo, voy poco a poco”.

“Lo que me queda claro es que es una etapa y todos vamos a pasar por esta etapa (...) lo que tengo que encontrar es cómo manejarlo yo con Lara porque todas las mamás y todos los bebés son diferentes”, comentó la actriz.

En ese sentido, Korina Rivadeneira contó que su hija pintó las parades de la casa, pero ella le explicó que eso no estaba bien: “Por ejemplo... hoy Lara rayó todas las paredes y le expliqué las paredes y le expliqué que no se debe hacer allí porque el lugar adecuado para pintar y dibujar es el papel... no le grité, no le pegué, no la hice sentir mal ni le metí miedo... solo le hablé amorosamente y me funcionó, pero para que definitivamente lo entienda debo repetir esta enseñanza varias veces hasta que aprenda”.

Fuente: Instagram Korina Rivadeneira

