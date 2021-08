La venezolana Korina Rivadeneira, participó en un divertido segmento de “Esto es guerra” en el que le echó agua a su esposo Mario Hart. Tras esta divertida escena, la exchica reality habló sobre sus planes para salir de sentencia en “Reinas del show”.

Según explicó a las cámaras de América Espectáculos, Korina se siente segura de mantenerse en “Reinas del show” pese a que se enfrentará a Leslie Moscoso por su permanencia. Además, señaló que si vuelve a caer en sentencia, invitará a Mario Hart para que la apoye.

“Las oportunidades solo se presentan una vez en la vida, una oportunidad de venganza como esta hay que aprovecharla... Tu sabes lo que has hecho, yo no lo voy a decir ante cámaras, no te voy a dejar mal”, dijo sobre la broma en “Esto es guerra”.

“No seré eliminada en esta sentencia, y si se presenta una próxima sentencia, de todas maneras mi show va a ser con Mario, espero que acepte mi esposito. Esta vez no va a ser”, añadió, dejando en claro que en esta sentencia no tendrá a Mario Hart en la pista de baile.

null null

Asimismo, Korina Rivadeneira también se pronunció sobre la posibilidad de contar con ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en una posible final. “Va a ser espectacular, le diría a las mujeres para que le rompamos el ojo al público”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Vanessa Jerí y César Ritter vuelven a actuar juntos en “De vuelta al barrio”