A pocos días de celebrar el primer año de su hija, Mario Hart contó que la niña se encuentra “perfecta” de salud y que es “muy alta” con su madre, Korina Rivadeneira.

“Fuimos al pediatra porque ya Larita cumplió 11 meses hace un par de días, Mi hija está perfecta, engordando, creciendo, es alta”, dijo Mario Hart en América Espectáculos.

El piloto de autos señaló que Larita salió “lógicamente a la mamá” respecto a la estatura.

Sin embargo, Mario Hart aprovechó para bromear sobre su estatura: “La gente cuando me ve en la calle me dice ‘oe, tú no eras tan chato’. De verdad, es que acá me dicen chato, chato, chato, y hay puro grandazo, pero 1.78, causa”, aseguró.

No obstante, luego admitió que mide 1.72 cm.

De otro lado, Mario Hart reveló que podría bailar vals con Korina Rivadeneira en la próxima gala de Reinas del Show.

“En nuestra boda no tuvimos vals, fue así rapidito porque no habíamos practicado”, señaló.

