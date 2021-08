La modelo Korina Rivadeneira impactó a los televidentes al bailar marinera durante la sexta gala de “Reinas del Show”, en la cual se celebró el bicentenario del Perú.

“Estoy especialmente feliz, me ha tocado este baile maravilloso que te juro que lo agradezco demasiado, no lo puedo creer, es una hermosura de belleza, de glamour, de elegancia”, dijo la esposa de Mario Hart.

Korina Rivadeneira admitió que no fue nada fácil aprender a bailar marinera: “No (había bailado), nunca, de hecho cuando empecé a practicar me costó porque hay un pasito que se repite, cuesta, parece fácil porque es lindo el recorrido, pero no es nada fácil, para nada”.

Poco después, Korina Rivadeneira contó que una mala experiencia en su país la llevó a vivir en Perú: “Quiero agradecer a todo el Perú porque nadie lo sabe, pero una terrible experiencia en Venezuela me trajo hasta este hermoso país y soy la persona más feliz porque desde entones, es como si mi vida se hubiese destinado a estar acá, a vivir acá”.

“Me han pasado una y otra cosas hermosas, oportunidades que se me han dado y a Perú le agradezco todo, le agradezco mis alegrías más grandes, el amor de mi vida, una familia que siento como mía, a mis amigos, agradezco la magia porque el Perú es pura magia, en su música, en su comida, en sus bailes, en sus paisajes, en su hermosura, en todo. Así que hoy soy quien soy, la mujer que soy, gracias a Perú”, dijo muy emocionada.

Fuente: América Televisión

