Korina Rivadeneira fue presentada este martes como nuevo jale de “Esto es Guerra” y será la principal contrincante de Allison Pastor, con quien compitió en “Reinas del Show”, y de su esposo y padre de su hija, Mario Hart.

Sobre este inesperado ingreso, el capitán de los “Combatientes” le exigió en vivo a la modelo no volver a ocultarle este tipo de noticias.

“Tengo un mensaje muy serio para ella. Que sea la última vez, Korina Rivadeneira, que me escondas este tipo de cosas, porque no puede ser que tu esposo sea el último en enterarse que te vas a presentar en este programa”, cuestionó.

La influencer venezolana no se quedó callada y decidió responderle a su pareja, advirtiéndole que dará su mejor desempeño para representar a su equipo y porque, además, tiene asuntos pendientes con él.

“Me las va pagar una por una. (…) Yo acepté este uniforme con mucho cariño porque van a haber competencias en las que me voy a enfrentar a ti. Tengo mucho por desquitarme por todo lo que no has hecho los últimos meses, estoy bastante cansada, de que necesito tu ayuda con la bebé y no me la das”, respondió Korina Rivadeneira de forma irónica.

Finalmente, Mario Hart cuestionó a la modelo por integrar el equipo de los “Guerreros”: “Estás hermosísima, preciosa pero ese uniforme tan feo, no entiendo qué hace encima de ti”, acotó.

