Korina Rivadeneira admitió que considera dejar de dar de lactar a su bebé, pero que aún luchará por llegar a los tres meses de lactancia materna exclusiva (LME).

“El tema de la lactancia está siendo un tema muy doloroso para mí, bastante difícil, pero porque yo tomé la decisión de que así sea. Evidentemente me puse un tiempo límite y dije: si no puedo lograrlo, voy a optar por darle fórmula porque finalmente no tiene nada de malo”, dijo en sus historias de Instagram.

Sin embargo, Korina Rivadeneira explicó que ella decisión dar de lactar y seguirá esforzándose por hacerlo: “Esta decisión la he tomado porque yo quiero (...) cuando se me mete algo en la cabeza no paro hasta lograrlo y este es uno de esos casos. Así que quisiera darle de lactar a la bebé por lo menos los tres primeros meses”.

Según la esposa de Mario Hart, su piel es muy sensible y sufre mucho con la LME. “Es mi piel, es muy sensible, demasiado sensible y tengo que buscar la forma de curarme pronto porque si no voy a tener que cambiar de estrategia, que no tiene nada de malo".

"Yo decidí darle teta a mi bebé, solo teta y ya está, decidí sufrir, decidí ir por este camino y no voy a terminar hasta que lo logre, espero”, agregó.

No obstante, Korina Rivadeneira señaló que decidir dar fórmula al bebé es una decisión de la madre y no tendría que ser criticada por esta razón:

“Yo creo que no tiene nada de malo, yo creo que uno puede decidir lo que uno quiera. Si no quieres estar sufriendo, matándote o destrozando tu seno por darle leche materna, no lo haces y punto (...) Es la decisión de cada mujer, de cada persona y no puede ser criticada", sentenció.

