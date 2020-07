La exchica reality, Korina Rivadeneira, se encuentra a pocas semanas de dar a luz a su pequeña Lara, fruto del amor con su esposo Mario Hart. La parejita está más que emocionada por recibir a su pequeña, quien estaría programada para los primeros días de setiembre.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo viene compartiendo con sus seguidores el complicado pero a la vez hermoso proceso de embarazo. Uno de los detalles que reveló la venezolana es el peso que ha ganado durante estos últimos meses.

“Bueno, aquí tengo 8 kilos de más, es decir que estoy cargando 8 kilos por eso los dolores en la espalda pues”, escribió la noche del último miércoles. Sin embargo, al despertarse nuevamente se pesó y los resultados fueron completamente diferentes. “Miren, son 11 kilos que tengo de más, no 8″, comentó.

“Te amo chiqui. A veces se mueve mucho pero muchísimo más, pero no la grabo porque me quedo disfrutando la sensación mirándome la panza y gritando a Mario para que corra a ver, pero a él no le gusta ver, le gusta tocarla, y siempre dice cosas como: ‘asu, ay me da cosa, me está acariciando la mano’ y muchas más experiencias”, finalizó diciendo en sus stories.

