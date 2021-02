La modelo Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al revelar que no logra conciliar el sueño y que tiene lagunas mentales.

A través de Instagram, la venezolana pidió ayuda por estos problemas que viene sufriendo a raíz de su maternidad:

“Quiero preguntarle a las mamitas cómo hacen para dormir cuando ya entran en un estado de insomnio infinito. No puedo dormir, no logro dormir, Lara no me deja dormir en las noches, en el día no logro conciliar ningún tipo de sueño en las siestas. ¿Cómo hacen? Por favor, necesito ayuda”, dijo Korina Rivadeneira.

La modelo también contó que últimamente se olvidaba de muchas cosas importantes: “Tengo unas lagunas mentales espectaculares, se me olvida todo”.

En ese sentido, Korina Rivadeneira bromeó con su esposo, Mario Hart, y dijo que él, por el contrario, no tenía este tipo de problemas.

“No sé qué estoy haciendo, no sé dónde estoy, no me acuerdo de nada. Lagunas mentales, señores, así es pues cuando uno es madre, ¿no? Porque cuando uno es padre, feliz. Acaba de dormir tres horas y fresh”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jota Benz lanza tema “2/14” para Angie Arizaga con imágenes inéditas de su relación

Jota Benz lanza tema "2/14" para Angie Arizaga con imágenes inéditas de su relación

TE PUEDE INTERESAR