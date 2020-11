Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que acudir a una clínica durante la madrugada.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Mario Hart pidió ayuda durante la madrugada, esperando encontrar consejos de una asesora de lactancia materna.

“Estoy con una urgencia muy fuerte ¡necesito una asesora de lactancia URGENTE POR FAVOR. Les ruego si hay alguna despierta que me escriba ahora mismo”, señaló Korina Rivadeneira.

Incluso pidió a sus seguidores que no le respondan si no eran asesores de lactancia que la puedan ayudar: “Es muy serio ¡sólo escríbeme si eres asesora de lactancia”.

Al no recibir la ayuda que esperaba, a Korina Rivadeneira no le quedó otra opción que ir a una clínica particular. Ella contó que tiene principio de mastitis por la lactancia materna y expresó sus deseos de mejorar

“Al final tuve que venir por emergencia. Estuve grave con un seno con principios de mastitis aguda leve y completamente obstruida. Estoy demasiado adolorida y agotada con mucho cansancio. Espero que no se ponga peor. Gracias a los que respondieron lamentablemente no hubo ninguna asesora despierta en su momento. Buena noche”, afirmó.

Fotos: Instagram Korina Rivadeneira

