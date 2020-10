Mario Hart publicó el capítulo 3 de su miniserie “Papás en Pañales”, donde muestra, junto a Korina Rivadeneira, cómo es su vida tras la llegada de su hija.

En este episodio, titulado “La convivencia”, Mario Hart y Korina Rivadeneira compartieron cómo fue el primer baño de su hija Lara.

Según se observa en el material audiovisual, ambos bañaron a Lara tranquilamente. Sin embargo, en los últimos minutos, la bebé no dejaba de llorar.

“No me asustes bebé, eso no me gusta”, le dijo Korina Rivadeneira a su hija.

Poco después, al terminar el baño, la venezolana llamó la atención a su esposo por no colocar la toalla de forma correcta para cubrir a la bebé.

Además, en este episodio Korina admitió que ya no quiere tener ocho hijos sino solo dos, pues la maternidad es más “dura” de lo que se imaginó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Martín Vizcarra negó haber recomendado a Richard Swing

Martín Vizcarra niega haber recomendado a Richard Swing - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR