El actor mexicano Kuno Becker, recordado en nuestro país por la telenovela “A mil por hora”, anunció que se convertirá en padre luego de que novia resultara embarazada.

La linda noticia la dio a conocer el propio Kuno Becker a través de Twitter, donde escribió: “Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa, que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá”.

Kuno Becker se mostró sumamente feliz, pues será papá por primera vez, aunque no dio detalles sobre los meses de gestación de su pareja, cuya identidad es desconocida.

Lo curioso es que hace unos días Kuno Becker dijo en el programa mexicano “Hoy”, no estar convencido de tener hijos por temor a no sentir amor por ellos.

“Sí es tan raro la persona que no quiere a sus hijos que digo: ‘qué tal que yo soy igual’. No sería irresponsable, eso lo sé, pero sí sería como ‘chin, no quiero a este cab...’”, externó entre risas en esa ocasión.

Con mucha emoción, les quiero decir para que no haya rollos de prensa que ayer en la noche me enteré de que voy a ser papá. Estoy muy contento y todavía no lo puedo creer. — Kuno Becker (@KUNOBP) March 7, 2021

“Se me hace que no todo mundo debería tener hijos. ¿Qué pasa si ese gen de que ‘me vale ma... los hijos’ se hereda?”, agregó, aunque contó que en alguna oportunidad se planteó la idea de ser papá.

“Tengo 43 años y sí, ya lo he pensado (tener hijos). ¿Sabes por qué me he tardado? Porque no he encontrado la razón realmente importante para tener un hijo, y la única que se acerca a eso es conocer el amor incondicional, que es un poco egoísta”, respondió.

VIDEOS RECOMENDADOS

Magdyel Ugaz convive con actor Vasco Rodríguez | diario OJO

Magdyel Ugaz convive con actor Vasco Rodríguez | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR