Guillermo Yussepi Chunga Montalbán, más conocido en el mundo artístico como “Liendrita”, deja un niño de dos años tras ser asesinado a sangre fría en la madrugada de este domingo 7 de marzo.

En redes sociales, el cómico siempre expresaba su amor por el pequeño Dominic, a quien llamaba con cariño “Liendrita Junior”. Precisamente, tres días antes de ser acribillado de siete disparos cuando viajaba dentro de un auto junto a sus amigos, “Liendrita” compartió una tierna foto con su hijito.

“Por siempre eres el amor de mi vida. Eres mi pequeño y grande luchador”, fueron sus palabras.

En un video que se ha vuelto viral, donde denunciaba amenazas tras presentarse en el programa de Andrea Llosa, el cómico dijo que su hijo estaba enfermo y padecía de linfangioma (un tumor del sistema linfático) de por vida. Por esta razón, tenía un tratamiento de escleroterapia.

“Conocí el verdadero amor mi mejor amigo mi rey mi bebé, mi razón de vivir. Te amo y te amaré siempre, mi amor. Contigo aprendí a ser papá, nadie me dio un libro o me enseñé a hacerlo. Te amo, hijo mío. No sabes como deseaba tener un varoncito y Dios me bendijo, ahora te tengo a mi lado. Son 2 hermosos maravillosos años que vivo contigo el día a día. Agradezco a tu madre que, a pasear de todo, seguimos juntos de la mano de papito Dios. Son 4 años y serán muchos más con la bendición de Dios, mi ‘liendrita junior’. Qué Dios me dé muchos años más para seguir viviendo más aventuras a tu lado. Esto recién empieza, hijo mío, no resbales y si lo haces ahí estaré para brindarte mi mano y seguir porque donde tu tengas temer, yo te daré calma; cuando sientas peligro, te daré protección; cuando pienses que ya no puedes, ahí entrará Dios a llenarte de sabiduría y yo para enseñarte y predicarte su palabra”, escribió el cómico ambulante.

