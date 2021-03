Jaqui Mattos, esposa de Guillermo Chunga “Liendrita”, lamentó la temprana muerte del cómico, quien fue asesinado de siete balazos la madrugada de hoy 7 de marzo, cuando viajaba como copiloto dentro de un auto junto a sus amigos.

El cómico de 23 años deja un pequeño hijo de cuatro años, a quien el cómico llamaba con cariño ‘Liendrita Junior’. La viuda de Guillermo escribió sentidos mensajes en sus redes sociales, donde expresa todo el amor que sentía por el artista.

“Te amaré siempre mi rey, que DIOS me dé vida para cuidar proteger a tu Liendrita Junior. Te amo Colorao”, se lee en uno de lo mensajes. Además, cambió la foto de su perfil y publicó un listón negro en señal de duelo.

En otra publicación compartió un conmovedor video donde Guillermo Chunga le dedicaba un canción romántica, delante de familiares y amigos.

“Quiero volar contigo muy alto mi amor. Te amo hasta la eternidad”.

ESPOSA DE “LIENDRITA” TAMBIÉN DENUNCIÓ AMENAZAS

La aparición de Guillermo Chunga “Liendrita” en el programa de Andrea Llosa no solo provocó que el cómico recibiera amenazas por Facebook, sino que también su esposa fuera víctima de insultos.

El 22 de febrero, horas después de emitirse el programa de ATV, la hoy viuda de “Liendrita” le envió un mensaje a Lucero, la joven que tuvo un encuentro íntimo con Guillermo y quiso que firmara a su bebé. Sin embargo, las pruebas de ADN mostradas en el programa “Andrea” descartaron la paternidad del cómico.

“Me aguanté cada insulto, cada amenaza, cada amenaza a mi hijo, a mi familia. Ahora puedo expresar lo que tanto guardé... si soporté traer al mundo a mi hijo, sus insultos me hicieron más fuerte. La gente que me atacó, que me enviaban a mi chat privado, son más de 500 mensajes, pero hoy ante los ojos de Dios puedo decirles ‘gracias’ porque lo único que pedí fue que yo supiera toda la verdad. Estoy agradecida enormemente contigo y yo procederé con todo porque el daño emocional y psicológicamente está y tú me vas a pagar una reparación civil por todo lo que has causado”, se lee en la publciación.

