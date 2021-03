Afinales de 2016, a la cantante Micheille Soifer se le detectó un quiste en las cuerdas vocales y, probablemente, esa haya sido la razón principal por la que durante algunos años no tuvimos novedades sobre su música.

“Durante un tiempo estuve desanimada totalmente, pero llevé una recuperación, y hoy en día puedo decir que me encanta la voz que tengo”, sostiene la ex integrante de “Esto es guerra” sobre su retorno a la escena musical con nuevo material.

- Imagino que estás muy contenta con el reciente estreno musical y tu regreso oficial a la música...

Estoy contenta con el resultado del videoclip, hemos hecho un trabajo alucinante, algo que realmente superó mis expectativas, y estoy emocionada de compartirlo con todos. Hemos grabado seis canciones, nos estamos lanzando con “La Nena”.

- Hace poco admitiste que extrañabas el formato del reality de competencia física, ¿es una etapa superada para ti?

Estuve por 10 años en los realitys, y es evidente que se extraña, pero creo que ya he pasado por ese momento, y lo que quiero ahora es apostar por cosas nuevas, creo que es momento de arriesgarse y probar haciendo foco en mi carrera musical.

- Aunque esta es una época muy dura...

Nos ha chocado muchísimo porque no tenemos shows ni presentaciones, pero cuando pase este mal momento, la gente va a querer divertirse y nosotros vamos a estar listos. La idea es volver a ese ritmo de presentaciones y, por eso, hay que cuidarnos muchísimo. Se extrañan los escenarios, la gente y el contacto con el público.

- Desde hace unos meses estás lidiando con constantes críticas referentes al tema de tu peso...

¡Tienes razón! Pero también es bueno que la gente entienda que a mí ese tipo de comentarios no me afectan, no me hacen sentir mal, al contrario, me da muchísima pena porque siento que no solo son varones sino las mismas mujeres las que critican. Mientras yo me sienta bien y feliz, no hay por qué burlarse o señalar, eso no me gusta.

- Mientras estés sana, no habría nada de qué preocuparse...

¡Exacto! Yo creo que puedo ser motivación para muchas chicas que han tenido sobrepeso y también para algunas chicas que no suben de peso, creo que puedo motivarlas para que puedan aprender a aceptarse. Deben entender que no hay que hacer caso a lo que diga el resto, se trata de cómo una se sienta y cómo quiera estar, mientras uno sea feliz, ahí es.

- Es importante no dejar que los comentarios negativos afecten el desarrollo personal y artístico.

Yo ya estoy bañada en aceite. Pero creo que es penoso, y da pena que exista gente que sea feliz criticando a los demás por su apariencia física o por cómo se ven.

- ¿Eres consciente de tu rol como figura pública y los mensajes que transmites?

Claro que sí. Nosotros como artistas, muchas veces recibimos críticas, y aunque nuestro trabajo no es educar -sino entretener- también es cierto que cuando se tiene una voz influyente en los jóvenes hay que tratar de hacerlo bien, de comunicar cosas buenas y positivas, de dar un buen ejemplo.

- ¿A pesar de que hay comentarios muy duros?

No me puedo dejar tumbar por un par de comentarios porque hay muchas chicas que han sufrido de obesidad y me siguen. Siento que tengo una responsabilidad con mis fanáticos y seguidores, y no los puedo defraudar, eso es lo que me motiva realmente a seguir adelante.

- En algún momento fuiste muy abierta respecto a tus temas sentimentales, pero ahora prefieres no dar muchos detalles, ¿hay alguna decepción en el tema amoroso?

No. Solo que ahora no quiero cometer el mismo error de compartir muchas cosas, porque no me llevaron a nada bueno.

- ¿Qué episodio en particular te dejó esa lección?

Creo que todo el mundo va a poder comprender que es una decisión tomada y que es lo más indicado. La Micheille de antes hablaba de todo eso y más, pero mis fans ya saben cómo es ahora y me apoyan con esta decisión. Entiendo que como figura pública y artista no debo estar hablando de mi vida privada o sentimental.

