¡Sin filtro! Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Metiche’, no tuvo reparo en comentar sobre la polémica que se ha creado a raíz de unas fuertes declaraciones que hizo Miguel Arce contra Gian Piero Díaz.

Y es que el presentador aseguró que el exchico reality era un “lobo vestido de oveja” durante su participación como panelista en “Amor y fuego”, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Lo vi y me sorprendió. Miguel Arce, que ahora vive en México, toda la vida se mostraba como el buenito de la historia, el buenito de Combate, con el que no había que pelear (...) Me parece muy bajo de su parte salir después de no sé cuántos años a decir que Gian Piero es un hipócrita”, comenzó diciendo.

“Me parece rarísimo que después de tantos años, el buenito de la historia salga como sarcástico en el programa de Rodrigo y Gigi, ahí sí ya cambió la figura. Las clases de actuación en México lo están ayudando a desenvolverse de otra forma, pero me parece de muy mal gusto”, agregó para El Popular.

Asimismo, el popular ‘Metiche’ también dejó abierta la posibilidad, de que Miguel Arce haya hecho esas declaraciones sobre Gian Piero, para poder ganarse un espacio en la televisión peruana.

“El tiempo pasó y de repente quiere que lo llamen a Esto es guerra, que es el único reality en Perú, pero ¿Qué será? Me sorprendió, porque dejó muchas intrigas sobre lo que habría pasado con Gian Piero”, finalizó.

