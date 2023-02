Kyara Villanella, la hija de Mark Vito y Keiko Fujimori , reveló que convenció a la excandidata presidencial de ir al gimnasio. Como se sabe, la adolescente de 15 años de edad cumple una rutina de ejercicios y es su principal pasatiempo.

La representante peruana al ‘Miss Teen Mesoamérica 2023′ hizo su primer ‘GRWM’ (Get Ready With Me) en TikTok, donde mostró la ropa que decidió ponerse para el gym, a su casi millón de seguidores en la mencionada red social.

“Hoy es un día que quiero ir de negro, es la primera vez que voy a traer a mi mamá” , dijo en el video.

Al finalizar el video, Kyara mostró el look de su madre Keiko Fujimori, quien ya estaba lista para acompañarla al gimnasio.

Kyara al Miss Mesoamérica: “que me recuerden como la peruana de ojos chinitos”

La Academia de Modelaje de la exMiss Perú, Mónica Chacón, anunció que Kyara Villanella está rumbo al Miss Teen Mesoamérica 2023. Como se recuerda, la adolescente de 15 años fue una de las ganadoras del Miss Perú La Pre que organizó Jessica Newton.