El grupo de cumbia ‘Explosión de Iquitos’ se ha convertido en la sensación de las redes sociales tras estrenar su pegajosa canción ‘No sé'. Sin embargo, Lucero Medina más conocida como “La Amazona” ha denunciado a la agrupación del momento porque según ella, ese cover le pertenece.

La cantante presentó la denuncia en el programa Magaly TV, La Firme donde indicó que todos los arreglos musicales del popular tema fueron hechos por ella.

“Esa canción pegajosa y sonando en toda Perú esa es mi idea. Gracias a mí, ellos están conocidos porque ellos estaban en el olvido, nunca se les ha mencionado a ellos”, denunció Medina.

“Los arreglos musicales fueron direccionados por mí. Todas las indicaciones que yo le di desde los coros, el estilo de música son por indicación mía”, añadió.

Tras ello, la vocalista de Explosión de Iquitos se defendió y aseguró que la versión de su grupo no se parece en nada al de ‘La Amazona’. “La canción de ella es la maqueta que nos hicieron escuchar y no suena para nada a Explosión. Lo que escuchas de ella del audio es que se aprecia ausencia de bajo, de guitarra, de conga y la línea melódica es la misma por la canción es así”, manifestó.

“El productor de Explosión es el arreglista y para mí soy la primera que la he cantado, no he escuchado la de ella”, concluyó.

Recordemos que el grupo musical “Explosión de Iquitos” lanzó el domingo 18 de abril el videoclip oficial de su más reciente éxito “No sé”.

Cabe resaltar que “No sé” es un tema original de la cantante Melody Ruiz.

TE PUEDE INTERESAR