La Batiseñal volverá a iluminar Lima. Este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, los seguidores de Batman tienen una cita en la Casona Manya, ubicada en Av. Wilson 1233, frente al Real Plaza del Centro Cívico, donde se celebrará el Batman Day Perú 2026, una fiesta dedicada a los 87 años de uno de los personajes más queridos de los cómics y la cultura popular. El ingreso será completamente gratuito.

La celebración es organizada por el Batman Fans Perú Club, que tiene al frente a su fundador Víctor Felipe Sandoval, reconocido coleccionista de Batman y uno de los principales impulsores de la pasión por el personaje en nuestro país. Durante dos días, coleccionistas, aficionados a los cómics, seguidores de las películas y familias enteras podrán encontrarse para compartir su admiración por el Caballero Oscuro.

El público podrá disfrutar de exhibiciones de piezas de colección, charlas, juegos, sorteos, concursos, participación de clubes invitados y proyecciones de películas clásicas de Batman. Los cosplayers también tendrán un papel importante en esta celebración, con personajes del universo de Gotham que estarán presentes para tomarse fotos y compartir con los asistentes.

Pero Batman no solo estará en la Casona Manya. Como parte de las actividades por sus 87 años, la Línea 1 del Metro de Lima será brandeada con motivos de Batman, llevando al personaje a las calles de la ciudad. Y como uno de los momentos más esperados del homenaje, la Batiseñal será proyectada en uno de los edificios más altos de Lima.

Son 87 años desde que Batman apareció por primera vez en las páginas de los cómics y, desde entonces, Bruce Wayne y su alter ego han acompañado a varias generaciones de fanáticos. Ahora, Lima también se suma a esta celebración mundial para rendir homenaje al héroe de Gotham.

Batman Day Perú 2026 promete dos días para volver a ser niños, recordar historias, descubrir colecciones, disfrutar del cosplay y, sobre todo, celebrar juntos al Caballero de la Noche. Y lo mejor: la entrada es gratuita.