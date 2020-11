Lady y Jhonny aún no pueden creer que un paro cardiaco haya acabado con la vida de su hermano, el querido cómico Miguel Campos “La Bibi”. Su lucha fue en vano y, al no vencer a la Covid-19, falleció el último sábado.

Lo que más le duele a ambos es que no pudieron despedirse con un abrazo o un beso. Solo pudieron verlo por videollamada hace cinco días, cuando ‘La Bibi’ les regaló un sonrisa y hasta un ‘beso volado’.

“Hace cinco días le estaba yendo muy bien, ya había despertado, lo vimos por videollamada, nos regaló su sonrisa, le preguntamos cómo estaba y dijo que estaba bien”, contó Lady.

“Con él tuvimos cuatro videollamadas. Lo vimos y en una tercera llamada pudo mover su manito. En la cuarta llamada nos dio un beso volado”, contó Jhonny.

Sin embargo, al día siguiente recibieron la llamada que nadie quiere recibir: "me dijeron que mi hermano estaba inestable, que le había dado un paro cardiaco (...) Duró 15 minutos y lo volvieron a sedar, de allí me dijeron los doctores que ya no había esperanzas”.

Hermanos de La Bibi despiden al cómico | OJO

