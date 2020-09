La modelo Macarena Vélez sorprendió al publicar un video cantando una nueva versión de “Hawai” del cantante Maluma, luego de que se difundieran imágenes de la romántica cena de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Al parecer, este gesto romántico entre Alejandra Baigorria y Said Palao, no habría sido del agrado de Macarena Vélez, expareja del participante de Esto Es Guerra.

“Que no te necesito y nada fue para darte celos (...) llorando por ti me vieron (...) esto no es por él, sino por tu ego, esto no se trata de quien llegó primero (...) a mí no me falta nada, realmente nada nada”, se le escucha cantar a Macarena Vélez.

Al respecto, Samuel Suárez, periodista de “Instarándula”, escribió: “Si la canción de Arturo Caballero te sonó a despecho, espera a escuchar la última de Maca”.

Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños número 32 y, prácticamente, oficializó su romance con Said Palao. En uno de los videos se puede ver cómo el popular ‘Samurai’ la sorprendió con una romántica cena en su departamento.

Macarena Vélez y su canción de "despecho" tras romántica cena de Alejandra Baigorria y Said Palao-oj

VIDEOS RECOMENDADOS

Mascotas: Descubre que plantas pueden ser tóxicas para tu perro a gato

Mascotas: Descubre que plantas pueden ser tóxicas para tu perro a gato

TE PUEDE INTERESAR