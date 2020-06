Rebeca Escribens ha expresado en varias ocasiones que la complicada situación por el coronavirus en el mundo le ha afectado mucho emocionalmente, incluso ha revelado muchas veces que ha veces tiene ganas de llorar.

“A veces me levanto con ganas de llorar me maquillo y me visto sin querer pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va”, se le ha escuchado decir en más de una ocasión.

Pero no se amilana. Esta mañana, en su secuencia de espectáculos de América Noticias, Escribens salió con zapatos de distintos modelos a fin de animarse y hacer un poco de ‘chonguito’ en el noticiero.

“Yo también necesito levantar mis ánimos, miren zapatito verde claro y zapatito verde oscuro. Estas cosas son las que me levantan el ánimo”; comentó.

Verónica Linares y Federico Salazar, sorprendidos por esta ocurrencia, se burlaron con cariño:

“Ahora sí ya rayó, se ha puesto un zapato de diferente color y ella dice que le alegra el alma. Nos alegra al resto porque nos burlamos”, dijo la periodista Verónica.

Verónica Linares bromea a Rebeca Escribens por ‘curioso look’

